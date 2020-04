Destaques 28/04/2020 08:14 Redação I Nativa News JBS prorroga férias coletivas na unidade de Alta Floresta Foto: Divulgação A JBS informou na segunda-feira (27) que funcionários de suas unidades de Alta Floresta continuam em férias coletivas até o dia 24 de maio, A medida visa a adequar a produção às condições de mercado diante da baixa disponibilidade de boi pronto para o abate. A JBS vem adotando medidas para garantir a saúde, o bem-estar e a segurança de todos os seus colaboradores, fornecedores e clientes. Entre as providências tomadas pela Companhia, destacam-se: A JBS vem monitorando os reflexos do mercado em relação ao COVID- 19 e avalia a implantação de férias coletivas exclusivamente em algumas das suas unidades de processamento de bovinos no Brasil. Reforço e contínua comunicação sobre medidas de prevenção e cuidado, como higienização das mãos, uso do álcool em gel, distanciamento social e outras, recomendadas pelas autoridades da área de saúde como efetivas no controle do contágio; Afastamento dos colaboradores que se encaixam no grupo de risco, como pessoas com mais de 60 anos de idade e gestantes, além de implantação de rotinas de trabalho remoto, quando possível; Ampliação da frota de ônibus que faz o transporte local dos colaboradores e intensificação da higienização entre as viagens, além da criação de novas rotinas de horários alternados para as pausas e refeições, onde é aplicável; Proibição de viagens internacionais e redução, ao máximo, das viagens domésticas por colaboradores da empresa; Quarentena de 14 dias a todos que retornem de países-foco da doença com retorno ao trabalho somente após a constatação de que está livre do vírus; Proibição de visitantes internacionais e restrição de visitas nacionais em nossas operações, instalações e escritórios; Criação de protocolos de emergência para qualquer membro da equipe que apresente sintomas. A JBS aprimorou ainda mais as medidas de controle, saneamento e limpeza em todas as suas instalações para garantir que não há nenhum risco para a sua produção ou para seus produtos. A empresa segue no propósito inabalável de trabalhar para garantir o abastecimento e a oferta de produtos e serviços da mais alta qualidade aos seus clientes e consumidores no país e no mundo.

