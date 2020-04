Destaques 28/04/2020 09:27 www.fishtv.com CORONAVÍRUS: Federações de Pesca Esportiva de diferentes estados se manifestam sobre atividades As federações, que representam vários estados do Brasil e são filiadas à Confederação Brasileira de Pesca Esportiva (CBPE), se manifestaram em relação ao trabalho que vem fazendo na época de pausa das atividades por conta do coronavírus. Denilson Pellini Bonancea, presidente da Federação Mineira de Pesca Esportiva, ressalta que o período de ficar mais em casa é também uma oportunidade para refletir sobre a importância do esporte para a preservação ambiental. “Além disso, é divertido e saudável praticar arremessos em nossos lares”, ressalta. Antonio Júnior, presidente da Federação Paranaense de Pesca Esportiva, destaca ainda que o retorno aos poucos para a pescaria é uma contribuição para evitar a proliferação do vírus. “Quando formos voltando vamos perceber locais ainda mais preservados”, diz. Enquanto isso, os empreendimentos de turismo de pesca esportiva já estão se preparando para receber os turistas novamente. “Tenho entrado em contato com a rede hoteleira e muitos aproveitaram esse tempo para fazer várias melhorias nas estruturas”, conta Ivan Miraldo, presidente da Federação Paulista de Pesca Esportiva. Abaixo você confere o drops dessa notícia: Veja as declarações completas dos presidentes: Denilson Pellini Bonancea, presidente da Federação Mineira de Pesca Esportiva; Antonio Júnior, presidente da Federação Paranaense de Pesca Esportiva; Ivan Miraldo, presidente da Federação Paulista de Pesca Esportiva; Marcelo Basílio, presidente da Federação Mato-Grossense de Pesca Esportiva; Sérgio Marchioni, presidente da Federação Pernambucana de Pesca Esportiva; André Beluga, presidente da Federação Catarinense de Pesca Esportiva.

