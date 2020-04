Destaques 28/04/2020 16:30 www.mpmt.mp.br Levantamento do MP em cartórios de Alta Floresta e Nova Monte Verde aponta 13 mortes por insuficiência respiratória Foto: Reprodução Um levantamento realizado pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso junto aos cartórios de Registro Civil de Pessoas Naturais aponta a ocorrência de 266 óbitos por Síndrome Respiratória Aguda (SRAG) no estado, entre 28 de fevereiro e 27 de abril deste ano. Os números serão atualizados semanalmente pelo MPE e vão subsidiar a atuação dos promotores e procuradores de Justiça no enfrentamento à pandemia do Novo Coronavírus.

O levantamento, realizado por determinação do procurador-geral de Justiça, José Antônio Borges Pereira, foi feito pelo Centro de Apoio Operacional. Além do número de óbitos por SRAG obtido junto aos cartórios, o órgão auxiliar compilou dados sobre a evolução dos casos e óbitos pela referida síndrome e por Covid-19 junto à Central de Informações do Registro Civil – CRC Nacional, Fiocruz e o Boletim da Secretaria de Estado de Saúde.

Conforme o relatório, as fontes apresentam números de infectados e de óbitos divergentes. A causa mais provável seria o atraso nos resultados dos exames ou mesmo a falta de testes, o que prejudica o diagnóstico das mortes por Covid-19 nas certidões de óbito. Conforme o levantamento em Alta Floresta, no período apurado foram certidões de óbito emitidas por Síndrome Respiratória Aguda ou como consta no relatório "Insuficiência Respiratória Associada a outra comorbidade".

Além de levantamentos estatísticos próprios, o MPMT firmou parceria com a Federação das Indústrias de Mato Grosso em torno da colaboração mútua para a retomada das atividades econômicas com base em critérios técnicos e de saúde, de forma gradual, segura e ordenada. A Fiemt elaborou uma ferramenta digital, já colocada à disposição do Poder Público, que permite segmentar os grupos de atividade, definir os protocolos de segurança necessários à liberação da reabertura, colher assinatura digital e emitir um Certificado Especial de Funcionamento, digital e verificável por QR Code. Outros municípios do Nortão: Colíder - 12 certidões de óbito emitidas por Síndrome Respiratória Aguda. Matupá – 04 certidões de óbito emitidas por Síndrome Respiratória Aguda. Sinop – 19 certidões de óbito emitidas por Síndrome Respiratória Aguda. Sorriso – 11 certidões de óbito emitidas por Síndrome Respiratória Aguda. Nova Monte Verde – 03 certidões de óbito emitidas por Síndrome Respiratória Aguda. Confira o levamento completo pode ser acessado clicando aqui

