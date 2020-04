Destaques 29/04/2020 09:45 Assessoria Gaeco desarticula esquema que facilitava entrada de drogas e celulares em Centro de Ressocialização de Sorriso Portal Sorriso A “Operação Cárcere”, deflagrada pelo Grupo de Atuação Especial Contra o Crime Organizado (Gaeco) nesta quarta-feira (29), no município de Sorriso, resultou no cumprimento de nove mandados de busca e apreensão e na prisão preventiva de quatro pessoas. Outros três policiais penais, que atuam no Centro de Ressocialização do município, também foram afastados do cargo por tempo indeterminado.

O objetivo da operação foi identificar pessoas envolvidas com a inserção de objetos ilícitos como drogas e celulares no interior da referida unidade prisional. A iniciativa contou com a apoio do Gaeco de Cuiabá, da Polícia Judiciária Civil de Sorriso e da Força Tática do 12º Batalhão da Polícia Militar.

