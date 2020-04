Destaques 29/04/2020 10:23 G1 MT IFMT prorroga suspensão de aulas presenciais devido ao novo coronavírus Foto: Reprodução O Instituto Federal de Mato Grosso (IFMT) prorrogou a suspensão das aulas presenciais em todos os campi até o dia 30 de maio, devido à situação da Covid-19 no estado. Enquanto isso, segundo o IFMT, os campi devem iniciar atividades de ensino domiciliar com os alunos. De acordo com o instituto, no dia 15 de maio será feita uma nova reunião para análise de dados da Secretaria Estadual de Saúde (SES-MT), do Ministério da Saúde, do Ministério da Economia quanto às deliberações do órgão central do SIPEC e da Organização Mundial da Saúde para avaliar o panorama municipal, estadual e nacional da pandemia. O Comitê de Prevenção à Covid-19 deverá elaborar um plano de contingência em diálogo com os campi para organizar o retorno das atividades presenciais. O objetivo é garantir a segurança dos alunos e servidores no retorno das aulas. Conforme o último boletim divulgado pela SES-MT, nessa terça-feira (28), Mato Grosso tem 263 casos confirmados do novo coronavírus e 11 mortes em decorrência da doença.

