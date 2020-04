Destaques 29/04/2020 17:12 D`Laila Borges | Seplag-MT Governo faz ação simultânea e entrega máscaras aos moradores de Alta Floresta e outros 16 municípios O Governo do Estado começa nesta quinta-feira (30.04), a partir das 10h30, uma ação coordenada e simultânea da campanha “Eu cuido de você, você cuida de mim” em diversos municípios do Estado. Máscaras de proteção caseiras serão distribuídas em locais de grande circulação, como forma de incentivar o uso do equipamento como forma de prevenção a Covid-19. A ação priorizou cidades em que há casos confirmados da doença e é coordenada pela Secretaria de Planejamento e Gestão em parceria com o Corpo de Bombeiros. Além das máscaras, serão entregues panfletos com dicas de utilização e higienização à população, visando a prevenção da propagação do vírus. A ação ocorrerá nos municípios de Cuiabá, Várzea Grande, Rondonópolis, Sinop, Lucas do Rio Verde, Nova Mutum, Campo Novo do Parecis, Chapada dos Guimarães, Primavera do Leste, Barra do Garças, Tangará da Serra, Cáceres, São José dos Quatro Marcos, Mirassol D´Oeste, Alta Floresta, Juína e Pontes e Lacerda. Um ponto de encontro com a imprensa foi determinado em cada município. Campanha A campanha “Eu cuido de você, você cuida de mim”, tem o objetivo de evitar a contaminação pelo novo coronavírus por aspersão aérea, reduzir o número de infectados, preservar a vida humana e estimular o uso de máscaras artesanais de forma a não prejudicar o fornecimento de máscaras industriais para os profissionais de saúde. Veja abaixo os locais de realização da campanha: Alta Floresta Região Central de Alta Floresta (LOCAL DE ENCONTRO COM A IMPRENSA) Bairro Cidade Alta Avenida Ariosto Dalarriva Avenida Ludovico Dalarriva

