Destaques 30/04/2020 19:09 PROCON de Alta Floresta orienta ´Consumidores podem pedir prorrogação do pagamento de dívidas em bancos´ Foto: Reprodução Diante das incertezas trazidas pelo período de Pandemia do COVID-19, sobre os planos futuros e imediatos, os cinco maiores bancos do Brasil disponibilizaram, aos clientes e empresários (pessoas físicas ou jurídicas), o adiamento de prestações (também chamada de ‘pausa’) por, pelo menos, 60 dias. A decisão da suspensão do pagamento de dívidas diversas, entre elas os empréstimos, foi aconselhada e autorizada pelo Conselho Monetário Nacional (CMN). O Procon Alta Floresta, porém, recomenda muita atenção aos contratos, para que os clientes não sejam prejudicados com novos valores ou juros. O Coordenador Celço Ferreira dos Santos, esclarece ainda, que essas negociações não valem para cheque especial e cartão de crédito. Embora os bancos tenham isentando aos consumidores do pagamento de multa, sobre eles ainda normalmente incidem juros e correções, e aumento no saldo devedor do contrato. Então é muito importante, ao se deparar com essa medida para prorrogar, que tenha todas as informações das instituições financeiras, quais são os valores cobrados, se há uma novação na dívida, para que não tenha, depois, um susto com boletos muito mais caros que havia na data de vencimento do original. Quem quiser pausar ou adiar o pagamento das prestações deve entrar em contato com seu respectivo banco (ou seja, as adesões não são automáticas). A Assessora Jurídica do PROCON Érica Iocca,reforça que, nesse momento em que o mundo está convivendo com a pandemia do coronavírus, não é necessário ir ao banco para fazer a renegociação, pois tudo pode ser resolvido pelos canais de atendimento. Cada estabelecimento determinou uma forma de adesão aos pedidos, que podem ser realizados pelos canais eletrônicos, como o internet banking e a central de atendimento telefônica. Cliente poderá solicitar adesão pelo site do PROCON – O Procon também se coloca à disposição dos consumidores que estão tentando, mas não estão conseguindo fazer a adesão à pausa do pagamento das dívidas. Segundo Érica Iocca, pela alta procura, alguns não conseguiram o contato. “O Procon tem recebido reclamações de consumidores que não estão tendo condições de falar com os bancos, por linhas ocupadas. Então o Procon orienta que o consumidor utilize a plataforma online do Procon (www.consumidor.gov.br), em que todas as instituições financeiras estão cadastradas e o consumidor pode solicitar a prorrogação de forma fácil.

