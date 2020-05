Destaques 01/05/2020 08:52 Jovem de 24 anos é o segundo caso confirmado de Covid-19 em Alta Floresta A Secretaria Municipal de Saúde confirmou, nesta sexta-feira (01) um novo caso de coronavírus no município de Alta Floresta. De acordo com o Boletim Epidemiológico, Trata-se de um jovem de 24 anos, apresentar sintomas característicos da doença. Ao procurar uma unidade de saúde, foi constatado que não havia a necessidade de internação e o paciente foi orientado a permanecer em isolamento social. O paciente confirmado com o novo coronavírus, apresenta um quadro clínico considerado leve. De acordo a secretaria o jovem esteve recentemente na cidade de Sinop, o caso está sendo apurado onde ocorreu a contaminação, se foi em Alta Floresta ou em Sinop No último boletim divulgado pela Prefeitura, são computadas 49 notificações, que são referentes aos casos suspeitos que aguardam resultados de exames 07 suspeitos, 19 casos descartados, 20 excluídos e 02 casos confirmados, um positivo (evoluiu para cura).

