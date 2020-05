Destaques 02/05/2020 06:34 Redação I Nativa News Em Carlinda, bombeiros buscam pai e filho desaparecidos no rio Teles Pires Foto: Reprodução Pai e filho se afogaram na tarde de ontem (01) no rio Teles Pires, no município de Carlinda. Corpo de Bombeiros de Alta Floresta foi acionado, as buscas devem se iniciar nas primeiras horas da manhã deste sábado (02), devido ao horário avançado, e poucas condições de luz, em que a guarnição chegou ao local. Conforme informado a redação do site Nativa News, o homem de 38 anos levou o filho de 09 para pescar na localidade conhecida como Balsa do Alcino, a balsa que liga os municípios de Carlinda a Novo Mundo. Por volta das 14h decidiram tomar banho no rio, quando não mais retornaram. Corpo de Bombeiros foi acionado mais tarde, impossibilitando o início das buscas ainda no final da tarde de ontem. O caso foi registrado e as circunstâncias do afogamento de pai e filho devem ser apuradas.

