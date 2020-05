Destaques 02/05/2020 06:47 Unemat mantém suspensão de aulas presenciais e atividades pedagógicas presenciais A Universidade do Estado de Mato Grosso (Unemat), acompanhando recomendações do Ministério Público e manifestação do Governo do Estado, vai manter a suspensão de aulas presenciais para mais de 20 mil acadêmicos dos 189 cursos de graduação e demais, bem como o calendário acadêmico como medida complementar de enfrentamento à propagação da Covid-19. As atividades administrativas continuam sendo executadas presencialmente nas unidades. No último dia 22, o governo do Estado havia anunciado a possibilidade de retorno das aulas no dia 4 de maio. Entretanto, em consulta aos gestores municipais e a Associação Mato-grossense dos Municípios (AMM) sobre essa questão, a maioria absoluta dos prefeitos opinou por manter as aulas suspensas. Segundo a instituição, o calendário acadêmico continuará temporariamente suspenso. A assessoria explicou, no entanto, que isso não implica em cancelamento do semestre ou do ano letivo. Ainda de acordo com a instituição, um novo calendário acadêmico será definido assim que a Universidade retornar desse período de excepcionalidade. A gestão da Unemat e o comitê de Acompanhamento pediram ainda que a comunidade acadêmica evite deslocamentos desnecessários. “Estamos acompanhando as medidas regulamentadas pelo Governo Federal e Estadual. A reitoria monitora diariamente todos os cenários, sob a ótica técnica, mantendo diálogo com os gestores de cada unidade da Unemat e se manifestará em tempo hábil sobre o retorno às atividades. Neste momento, pedimos cautela a todos”, afirmou o reitor Rodrigo Zanin. Os programas de pós-graduação também estão com as atividades presenciais temporariamente suspensas. Entretanto, defesas programadas por web conferência vêm sendo realizadas, desde que não impliquem em encontros presenciais ou deslocamentos de acadêmicos e professores convidados. A Pró-Reitoria de Pesquisa e Pós-Graduação também está finalizando testes operacionais a fim de permitir que os programas possam retomar parte de suas atividades de aula por meio de plataformas digitais. Na próxima semana, serão realizados testes e, assim que validados pela gestão em conjunto com coordenadores de programas, esta medida poderá ser adotada. As ações de pesquisa e extensão que requeiram manutenção de experimentos em laboratório, assim como aquelas desenvolvidas em campo, devem ser realizadas obedecendo rigorosamente aos critérios de controle de saúde, segundo a Unemat. A instituição ainda lembrou que diversos projetos de apoio a atividades de controle da pandemia continuam sendo executados nos diversos câmpus da universidade, contando com a participação de docentes, profissionais técnicos e acadêmicos. Estes projetos têm proporcionado informações técnicas à comunidade, fornecimento de EPIs e produtos a unidades de saúde, orientações de acesso ao auxílio do governo federal, orientações jurídico-trabalhistas à população, auxílio a famílias carentes, dentre outras.

