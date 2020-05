Destaques 02/05/2020 18:25 G1 MT Prefeitura de Sinop libera realização de eventos pequenos com até 200 pessoas Foto: Reprodução A Prefeitura de Sinop, há 503 km de Cuiabá, liberou a realização de eventos pequenos, com até 200 pessoas, seguindo orientações específicas de saúde e higiene, como o uso de máscara, distanciamento de dois metros entre pessoas e uso de álcool em gel. A medida foi publicada na última quinta-feira (30) no decreto municipal que prevê medidas de enfrentamento ao novo coronavírus. Em Sinop, duas pessoas já morreram em decorrência da Covid-19. No estado foram 12 mortes e 333 casos de pessoas infectadas registradas, até este sábado (2), segundo o boletim da Secretaria Estadual de Saúde (Ses). O pedido para a liberação de eventos como casamentos, aniversários, palestras, entre outros, foi feito pela Associação Comercial e Empresarial de Sinop, que se reuniu com a prefeita na manhã da última quarta-feira (29). Na reunião, os representantes da Aces expuseram problemas da da crise no setor, como o alto desemprego e as dificuldades enfrentadas pelos trabalhadores que são contratados por diária. De acordo com Klayton Gonçalves, presidente da Aces, o segmento é um dos mais prejudicados pelo pandemia de Covid-19. No mesmo decreto, a prefeitura autoriza o funcionamento do comércio, incluindo bares, restaurantes, conveniências e outros estabelecimentos do setor alimentício. Nos estabelecimentos que não atendem às medidas de renovação de ar, fica proibido o consumo dentro do local , sendo permitido apenas entregas por delivery.

