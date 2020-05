Destaques 02/05/2020 19:00 Redação I Nativa News Alta Floresta: 58 notificações, 19 descartadas e 16 casos suspeitos de coronavírus A Secretaria Municipal de Saúde de Alta Floresta (SES) informou neste sábado (02) subiu para 16 o número de casos suspeitos do novo coronavírus. De acordo o boletim Epidemiológico até o momento a cidade possui 58 notificações, das quais 19 descartadas, 21 casos excluídos 15 são suspeitos e dois positivos, um (evoluiu para cura). 333 casos confirmados da Covid-19 em Mato Grosso, sendo registrados 12 óbitos em decorrência do coronavírus no Estado. Nas últimas 24 horas, surgiram 13 novas confirmações em Cuiabá (3), Rondonópolis (1), Várzea Grande (1), Cáceres (2), Jaciara (2), Nova Mutum (3) e Curvelândia (1). Em errata, a SES corrigiu o número de casos de Tangará da Serra para 9, por duplicação de casos, e de Lucas do Rio Verde para 7, por se tratar de um residente de outro estado (valor que foi incluído nesta categoria). Os pacientes são devidamente acompanhados pelas equipes de Vigilância Epidemiológica do Estado e dos municípios. Mais informações estão detalhadas na Nota Informativa divulgada diariamente pela SES (disponível neste link), a partir das 17h. Cenário nacional Na última sexta-feira (01), o Governo Federal confirmou 91.589 casos da Covid-19 no Brasil e 6.329 óbitos oriundos da doença. No levantamento do dia anterior, divulgado pelo Ministério da Saúde, o país contabilizava 5.901 mortes e 85.380 casos confirmados de pessoas infectadas pelo coronavírus. Até o fechamento deste material, o Ministério não atualizou os dados de sábado (02).

Veja também sobre Alta Floresta Mato Grosso coronavírus notificações Voltar + Destaques