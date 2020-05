Destaques 03/05/2020 08:13 Redação I Nativa News Bombeiros encontram corpos de pai e filho desaparecidos em Carlinda Foto: Reprodução Foram encontrados no final da manhã de ontem, sábado (02), os corpos de Fábio Junior Nunes, 38 anos e de seu filho de 09 anos de idade. Pai e filho estavam desaparecidos desde sexta-feira (1), após tomar banho no rio, quando não mais retornaram. Conforme informado a redação do site Nativa News, Corpo de Bombeiros foi acionado para atender a ocorrência na localidade conhecida como Balsa do Alcino, a balsa que liga os municípios de Carlinda a Novo Mundo, no final da tarde, impossibilitando o início das buscas ainda no final da tarde de sexta-feira. Os bombeiros retornaram na manhã desse sábado (2), os mergulhadores da corporação encontraram o corpo do pai (Fábio) e posteriormente já no final da manhã, o corpo do menino de 9 anos de idade. Apos o resgate, os corpos das vítimas foram deixados aos cuidados Politec, de Alta Floresta, para procedimentos legais.

