Destaques 03/05/2020 18:10 G1 MT Alta Floresta: Acidente mata mulher e duas crianças na MT-208 Foto: Reprodução Três pessoas morreram, sendo uma mulher e duas crianças, em um acidente entre dois carros na tarde deste domingo (3) na MT -208, próximo a Alta Floresta, a 800 km de Cuiabá. As informações repassadas ao G1 são da 7ª Companhia Independente de Bombeiros Militar da região que atendeu o acidente. Segundo informações, um veículo Sandero e uma Amarok bateram de frente na rodovia, sendo que os ocupantes da Amarok não foram encontrados no local. As informações são de que um casal estava no carro. No veículo Sandero estava uma família, sendo um casal e duas crianças. A mulher, que não teve a identidade divulgada, morreu no local. Já as crianças foram socorridas pelo bombeiros, mas morreram na unidade de saúde. O motorista foi retirado dos destroços do carro pela equipe de bombeiros. Ele tinha ferimentos graves e conseguia responder informações aos bombeiros. O condutor teve diversos ferimentos e foi levado ao hospital da cidade. As causas do acidente serão investigas

