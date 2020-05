Destaques 04/05/2020 05:41 Thalyta Amaral - Gazeta Digital MT tem apenas uma faculdade de direito entre as 100 melhores do país Um estudo realizado pelo Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil mostrou que das 100 faculdades de direito que mais conseguem aprovação no exame da Ordem dos Advogados do Brasil (OAB), apenas uma é de Mato Grosso. No estado, o melhor resultado foi da Universidade Federal de Mato Grosso (UFMT), que ficou em 22º no ranking. A UFMT teve uma taxa de aprovação média de 54%, ficando melhor colocada que instituições como a PUC do Rio de Janeiro (22º lugar), a Universidade Presbiteriana Mackenzie (56º) e a Universidade Federal de Mato Grosso do Sul (68º). Em números absolutos, ou seja, no número total de aprovados, em Mato Grosso o primeiro lugar fica com a Universidade do Estado de Mato Grosso (Unemat), com 164 aprovações. No entanto, esse número representa apenas 27,8% dos candidatos da instituição que fizeram a prova. Na UFMT foram 162 inscritos e 68 aprovados. Já na comparação apenas entre as faculdades privadas, Mato Grosso não tem nenhuma no ranking. O exame começou a ser aplicado na década de 1070, porém, sua realização de forma unificada, ou seja, a mesma prova para todo o país, completa 10 anos em 2020. Na análise entre os inscritos e aprovados em Mato Grosso, o estado tem a segunda pior taxa de aprovação, com 50% dos participantes, atrás apenas do Amapá, que teve 49% de aprovação. A maior taxa foi registrada no Ceará, com 70% dos participantes aprovados. O ranking é baseado nos exames aplicados em 2019. A prova é aplicada 3 vezes ao ano em 168 municípios e podem participar bacharéis de direito e estudantes de direito matriculados no último ano. Para ser aprovado é necessário acertar 50% das questões da prova objetiva e atingir nota maior que 6 na prova prático-profissional. Nas 28 edições do exame unificado, foram 3,55 milhões de inscritos, com 61% de aprovação.

Voltar + Destaques