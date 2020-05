Após denúncia, PM apreende arma e munições e pescado irregular em Paranaíta

Após denúncia de disparos de arma de fogo e pesca predatória, a Polícia Militar realizou a condução de dois homens e a apreensão de um revólver municiado e pescado. Fato registrado neste domingo (03) no município de Paranaíta.

A polícia foi informada de forma anônima via 190, de que haviam em torno de 13 veículos na margem do Rio Teles Pires com várias pessoas praticando pesca predatória e realizando vários disparos com arma de fogo, segundo o comunicante, os pescadores estavam retornando do local durante a manhã. Com apoio de duas viaturas de Alta Floresta, foi realizado um bloqueio em ponto estratégico.

Após certo momento, durante o bloqueio policial, foi abordado uma caminhonete Hillux de cor preta, com quatro ocupantes, em busca veicular foi localizado ao lado do banco do motorista um revólver calibre 38 com 09 munições intactas e 02 deflagradas. Um dos ocupantes assumiu ser o portador da arma. Na caminhonete ainda foi encontrado grande quantidade de pescado ilegal.

O segundo veículo abordado, uma caminhonete S-10 de cor preta, com dois ocupantes, após busca veicular foi localizado grande quantidade de pescado, superando o permitido em lei. Diante dos fatos, ambos os suspeitos devidamente qualificados foram encaminhados a Delegacia de Polícia Judiciaria Civil para demais providências cabíveis.