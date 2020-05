Destaques 04/05/2020 08:47 Redação I Nativa News Motociclista morre e mulher fica ferida após acidente no trevo de Paranaíta/Alta Floresta Foto: Reprodução O motociclista Iorlando Silva dos Santos 46, anos morreu após sofrer um acidente na tarde de ontem, domingo (03), no trevo entre as rodovias MT-208 e MT-206, no município de Alta Floresta. De acordo com informações do Corpo de Bombeiros, o casal trafegava pela rodovia sentido Paranaíta∕Alta Floresta em uma motocicleta Bros quando o condutor acabou passando pelo canteiro do trevo, vindo a cair. Ainda segundo a corporação, a mulher de 40 anos que estava na garupa ficou ferida, ela sofreu fratura fechada em um dos braços. O casal foi levado pelos bombeiros com várias fraturas para o Hospital Regional. Porém o motociclista não resistiu.

