Destaques 05/05/2020 08:12 Redação I Nativa News Jovem de 25 anos é socorrido após levar tiro no rosto em Alta Floresta Foto: Reprodução - Internet Um jovem de 25 anos foi baleado na noite de ontem segunda-feira (4) em Alta Floresta. De acordo com a Polícia Militar (PM), ele apresentava ferimentos no rosto e dos dedos da mão. O crime aconteceu por volta das 23h30 rua Laguna, bairro Vila Nova. Os policiais disseram que o jovem foi abordado por criminosos armados que se aproximaram dele em uma motocicleta. Um dos suspeitos, sacou a arma de fogo e atirou. Os homens fugiram sem levar nada. Os tiros atingiram lado direito do rosto e em um dos dedos da mão direita da vítima. O Jovem foi socorrido por Corpo de Bombeiros e levado para Hospital Regional. O caso foi registrado e encaminhado à Delegacia Municipal.

