Destaques 05/05/2020 09:38 Redação I Nativa News Apiacás: homem é executado a tiros e facada na Vila Mutum Foto: Reprodução Militares do 1º Pelotão de Polícia Militar no município de Apiacás registraram um homicídio nesta segunda-feira (04). Um homem, identificado como ‘Rafael Mutum’, foi vítima de disparos de arma de fogo e um golpe arma branca.

A PM foi acionada via 190 de que houve um homicídio na Vila Mutum, que a vítima estava caída e que os suspeitos haviam deixado o local em duas motocicletas, tomando rumo ignorado.

No local a guarnição encontrou todas as residências e o bar fechados, apenas um veículo Pálio parado no meio da via em frente ao bar. Uma testemunha se apresentou dizendo que conhecia a vítima, mostrando o local onde o corpo estava caído. A proprietária do bar informou apenas que ouviu disparos, confirmando que o veículo pertencia à vítima.

Investigadores da Polícia Judiciária Civil estiveram no local do crime, constatando que haviam três perfurações no corpo, duas compatíveis com ferimento de arma de fogo e uma, na região das costelas, de arma branca. Os pertences pessoais da vítima, como aparelho celular e uma carteira, com dinheiro, foi encontrado no bolso da vítima. No interior do veículo foi encontrado um título de eleitor em nome de Francisco da Conceição Nascimento.

No local do crime foi constatado que aparentemente a vítima recebeu o primeiro disparo próximo ao bar, correndo na tentativa de fugir, caindo aproximadamente 70 metros de veículo.

O caso foi registrado e passa a ser investigado.

