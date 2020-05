Destaques 05/05/2020 10:19 Thielli Bairros | Sedec-MT Reuniões online discutem estratégias para o turismo em MT após a pandemia Foto por: Seadtur MT A pandemia causada pelo novo coronavírus atingiu fortemente o setor do turismo em todo o planeta. Mato Grosso também sofre os efeitos. Por isso a Secretaria Adjunta de Turismo (Seadtur), vinculada à Secretaria de Desenvolvimento Econômico (Sedec MT), iniciou nesta segunda-feira (04.05) uma rodada de reuniões online com representantes dos setores públicos municipais e empresariais. A ideia é traçar um plano de ação para a retomada dos negócios quando a crise sanitária for sanada. “O turismo foi o primeiro setor a parar as atividades na pandemia e será o último a voltar a girar. Teremos um grande desafio e esperamos que os mato-grossenses comecem a conhecer mais o nosso Estado. Além disso, também pensaremos no mercado nacional, trazendo grandes eventos. Na semana passada foi aprovada no Congresso a transformação da Embratur em agência, o que nos ajudará muito nas promoções e divulgação do Estado no cenário internacional também, como grande potência de turismo”, afirma César Miranda, secretário de Desenvolvimento Econômico. De acordo com o secretário adjunto de Turismo, Jefferson Moreno, “o objetivo das reuniões é falarmos com todos os setores, entendermos ainda mais as dificuldades e propormos sugestões de ações para assim que as viagens turísticas voltarem à normalidade. É preciso, neste momento, ter planejamento para atrair os turistas e revigorar os negócios”. Nesta segunda-feira, às 14 horas, foi realizada reunião sobre a importância do Fórum Nacional dos Secretários e Dirigentes Estaduais de Turismo (Fornatur) com o presidente da entidade, Bruno Wendling, secretário de Mato Grosso do Sul, e Jefferson Moreno, vice-presidente regional. Poderão participar dos encontros virtuais os representantes do Turismo dos municípios das 14 regiões que fazem parte do Mapa do Turismo, do Ministério do Turismo (MTur) e os empresários interessados nas informações. Cronograma As próximas reuniões online são sobre a Plataforma Integrada do Turismo como importante ferramenta de organização do setor (dia 15.05), Linhas de Crédito da Desenvolve MT (dia 18.05, às 16h), Mídia Digital no Turismo (dia 02.06, às 15h), Observatório do Turismo (dia 09.06, às 15h), planejamento para retomada do turismo (dia 17.06, às 9h) e regionalização do turismo (24.06, às 15h). Todos os horários são no fuso de Mato Grosso. As reuniões serão realizadas pelo aplicativo Zoom e é necessário fazer a solicitação para participar pelo e-mail: mariacosta@sedec.mt.gov.br.

Veja também sobre turismo pandemia estratégias Reuniões online Mato Grosso Alta Floresta Amazoniamatogrossense Voltar + Destaques