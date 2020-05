Destaques 06/05/2020 10:08 Adilson Rosa | Seduc MT Com novos instrumentos musicais Escola de Alta Floresta reativa banda parada há 20 anos Foto: Divulgação A Escola Estadual Vitória Furlani da Riva, localizada no município de Alta Floresta (a 803 quilômetros ao norte da Capital) já pode formar sua banda marcial. É que no final de abril, a unidade escolar recebeu 28 instrumentos musicais que foram disponibilizados pela Secretaria de Estado de Educação (Seduc) através do Projeto de Arte, Música e Comunicação (Educarte). Com os novos instrumentos, a escola poderá viabilizar a formação de uma nova banda, desativada na década de 90. A satisfação é tanta que o regente da banda municipal de Alta Floresta, Valmir Teixeira, esteve na escola para conferir os instrumentos e colaborar no início dos trabalhos, assim que o ano letivo for retomado. “A reativação da banda marcial escolar era um sonho que toda a comunidade escolar tinha. E esses instrumentos vieram justamente para alavancar essa nossa meta. A banda vai contribui para o senso de pertencimento do estudante junto prática do civismo, além da elevação do nome da escola junto a sociedade”, destaca o coordenador pedagógico da escola, Cristiano de Oliveira Azevedo. No entendimento do coordenador, participar da banda pode potencializar as capacidades cognitivas do aluno contribuindo para a melhoria da aprendizagem. O regente Valmir Teixeira checa dos instrumentos.

Créditos: Divulgação O regente da banda municipal, com experiência de mais de 20 anos, ressalta que a música tem o poder de estimular os sentidos da pessoa, além de promover uma maior habilidade, compreensão de representação no que se refere a criação musical. Ao trabalhar diversos instrumentos, evidencia as habilidades do estudante. “Além da questão de habilidade, concentração, temos a disciplina na hora de tocar o instrumento, e isso vai refletir na sala de aula, dentro de casa. A causadora de desses benefícios é a aprendizagem musical a participar. A escola está de parabéns ao retomar a banda”, comemora. Os instrumentos musicais beneficiaram 52 escolas estaduais. Trata-se de uma parceria entre a Seduc e o Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE) do Ministério da Educação (MEC). As entregas iniciaram em dezembro de 2019. A banda marcial escolar faz parte do Projeto Educarte que enviou para as escolas contempladas informações para o desenvolvimento das aulas utilizando os instrumentos musicais.

