Destaques 07/05/2020 07:45 Redação I Nativa News Cinco são presos por envolvimento com tráfico em Paranaíta Foto: Divulgação Polícia Militar de Paranaíta realizou a condução de cinco pessoas pela prática de tráfico ilícito de drogas. Com os jovens foram apreendidas 10 porções de substância análoga a pasta base e o montante de R$ 2.046,65. A prisão aconteceu após informação anônima de que um suspeito havia saído em direção ao centro, em um veículo Prisma de cor verde, em busca de entorpecentes. Durante rondas a guarnição encontrou o veículo, em abordagem e busca veicular foi encontrado uma pequena porção de pasta base dentro de uma carteira de cigarros. Ao ser questionado o suspeito informou o local de compra. Em deslocamento na rua São Paulo, na residência apontada foram encontrados 04 suspeitos, entre eles dois menores com 15 e 17 anos. No quintal da residência foram localizados indícios de embalagens para entorpecentes. Dentro de uma sacola foi encontrada uma porção de pasta base, no interior da residência foram encontradas 08 porções em um pote e o montante em dinheiro. Diante os fatos os suspeitos foram conduzidos para as devidas providências.

