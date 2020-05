Destaques 08/05/2020 06:54 IFMT Campus Alta Floresta realiza pesquisa de diagnóstico sobre o impacto da pandemia nas empresas Foto: Divulgação A pandemia do novo coronavírus (Covid-19) tem afetado a população em geral, principalmente a economia brasileira. Diante desse cenário, uma equipe de professores do Instituto Federal de Mato Grosso (IFMT) Campus Alta Floresta está realizando uma pesquisa on-line com o objetivo de identificar os impactos do contexto de pandemia nas empresas. “Através dessa pesquisa poderemos ajudar com estratégias de gestão”, explica a professora Priscila Machado. O IFMT pretende contribuir com as empresas, independente do segmento, do porte ou tamanho, para questões de sobrevivência após a pandemia. Desse modo, esta pesquisa terá uma contribuição para diversas disciplinas e para ações de extensão, como capacitação, palestras, mentoria, por exemplo, pesquisa e ensino do campus Alta Floresta. O questionário pode ser respondido em aproximadamente 10 minutos. A coordenação da pesquisa assegura que todas as informações prestadas pelas empresas serão utilizadas de forma totalmente sigilosa. Os dados serão analisados de forma agregada, e utilizados única e exclusivamente para fins científicos. Em nenhum relatório ou documento serão divulgados quaisquer dados individuais ou parciais das organizações participantes ou a identificação dos respondentes. Para participar da pesquisa basta acessar o link: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfHDzenFWTW6YLfUp1vemF0FJ09dOpwRs4Mco62ac39OS6PEg/viewform, preencher todos os questionários e enviar o relatório para finalizar a pesquisa. Para maior esclarecimento, caso tenham dúvidas, entrar em contato com o professor Lenoir Hoeckesfeld, coordenador da pesquisa, ligando para (49) 9 9197-5903 ou através do e-mail: lenoir.hoeckesfeld@alf.ifmt.edu.br, ou com a professora Priscila Machado através do e-mail: priscila.machado@alf.ifmt.edu ou ligando no número (66) 99209-3921. O questionário deverá ser respondido até o dia 10 de maio, domingo. No final do questionário é optativo, àquelas empresas que têm o interesse em receber o resultado, podem estar deixando o e-mail. O gestor ou proprietário da empresa deve preferencialmente responder o questionário.

