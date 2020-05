Destaques 08/05/2020 09:01 Redação I Nativa News Vândalos ateiam fogo em barraca da Barreira Sanitária em Nova Monte Verde Foto: Divulgação Vândalos atear fogo na barraca da Barreira Sanitária em Nova Monte Verde, a 160 km de Alta Floresta. Montada no entroncamento da Rodovia Estadual MT 208 com a MT 417. A Polícia Militar foi acionada, mas não encontrou ninguém no local. O ato de vandalismo será investigado pela Polícia Civil. A barreira móvel montada pela Secretaria Municipal de Saúde está entre as medidas mais eficazes de controle da pandemia em Nova monte Verde. Em nota a prefeitura lamenta o ocorrido. A Prefeitura de Nova Monte Verde vem a público lamentar o ocorrido na madrugada de hoje, 08/05, quando intencionalmente tentaram atear fogo na barraca da Barreira Sanitária. O Poder executivo vem atuando e aplicando medidas moderadas para prevenir o contágio do vírus covid-19 e manter a economia do município saudável, sempre preocupado com a população se baseando nos princípios da ética e responsabilidade. Ação contra o patrimônio público, prejudica o interesse da população que sempre sofre as consequências de ações criminosas.

Veja também sobre Vândalos Mato Grosso Nova Monte Verde fogo barraca Sanitária Voltar + Destaques