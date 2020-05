Destaques 08/05/2020 17:43 Redação I Nativa News Polícia detém suspeito de vandalismo na Barreira Sanitária em Nova Monte Verde Foto: Divulgação A Polícia Civil de Nova Monte localizou e fez a detenção do suspeito de ter ateado fogo na tenda que abrigava a equipe de saúde na barreira sanitária. A detenção aconteceu na tarde desta sexta-feira (08). Conforme divulgado na manhã desta sexta pelo site Nativa News, o ato de vandalismo ocorreu durante a madrugada, registrado pela Polícia Militar e apurado pela Polícia Judiciária Civil, que nesta tarde realizou a prisão de um homem de 25 anos. O homem confessou o ato, “A PM registrou e já havia iniciado as buscas, nesta manhã tomamos conhecimento do caso e demos sequencia nas buscas, localizamos o suspeito agora a tarde, uma denúncia anônima apontou o suspeito, ele confessou ter sido o autor do crime”, destacou Alex, investigador da PJC. O suspeito recebeu voz de prisão e está à disposição da justiça.

