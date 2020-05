Destaques 09/05/2020 06:50 Arão Leite - Jornal da Cidade Paranaíta: Balsa de garimpo é destruída em área de preservação no Teles Pires Foto: Reprodução O Ibama volta a agir contra garimpeiros no extremo norte de Mato Grosso. Fotos e vídeos espalhados pela internet mostram uma operação deflagrada essa semana em uma área que segundo informações fica no Rio Teles Pires, a baixo da Usina Teles Pires, já no município de Paranaíta a mais de 150 quilômetros de Alta Floresta.

Na área que seria uma reserva indígena já teria ocorrido outras operações. No entanto, garimpeiros, em ‘acordos com indígenas’ estariam explorando novamente a região em busca de ouro. Mas quando souberam que os órgãos ambientais e polícia estavam a caminho, muitos conseguiram sair. Mas alguns teriam sido notificados e pelo menos uma balsa destruída.

Indios da etnia kayabi fizeram vídeos e fotos do cenário de destruição. Os órgãos ambientais no entanto, ainda não se manifestaram sobre a ação contra os garimpos ilegais.

