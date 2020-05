Destaques 09/05/2020 19:34 Alta Floresta: 92 notificações, 37 descartadas e 21 casos suspeitos de coronavírus A Secretaria Municipal de Saúde de Alta Floresta (SES) informou neste sábado (9) subiu para 21 o número de casos suspeitos do novo coronavírus. De acordo o boletim Epidemiológico até o momento a cidade possui 92 notificações, das quais 37 descartadas, 32 casos excluídos 21 são suspeitos e dois positivos, (um evoluiu para cura). Nas últimas 24 horas, surgiram 38 novas confirmações em Cuiabá (12), Rondonópolis (2), Várzea Grande (5), Sinop (1), Lucas do Rio Verde (6), Barra do Garças (1), Primavera do Leste (2), Tangará da Serra (1), Peixoto de Azevedo (1), Rosário Oeste (3), Querência (1), Pontal do Araguaia (1), Santo Antônio de Leverger (1) e Água Boa (1). Dos 502 casos confirmados da Covid-19 em Mato Grosso, 175 estão em isolamento domiciliar e 263 estão recuperados. Há ainda 48 pacientes hospitalizados, sendo 30 em Unidade de Terapia Intensiva (UTI) e 18 em enfermaria. Cenário nacional Na última sexta-feira (08), o Governo Federal confirmou 145.328 casos da Covid-19 no Brasil e 9.897 óbitos oriundos da doença. No levantamento do dia anterior, divulgado pelo Ministério da Saúde, o país contabilizava 9.146 mortes e 135.106 casos confirmados de pessoas infectadas pelo coronavírus. Até o fechamento deste material, não foram atualizados os números deste sábado (09). Recomendações Atualmente, não existe vacina para prevenir a infecção pelo novo coronavírus. A melhor maneira de prevenir a infecção é evitar ser exposto ao vírus. Os sites da SES e do Ministério da Saúde dispõem de informações oficiais acerca do novo coronavírus. A orientação é de que não sejam divulgadas informações inverídicas, pois as notícias falsas causam pânico e atrapalham a condução dos trabalhos pelos serviços de saúde.

Veja também sobre Alta Floresta Notificações coronavírus Mato Grosso Voltar + Destaques