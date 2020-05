Destaques 10/05/2020 08:19 Redação I Nativa News Alta Floresta: Motociclista morre após bater em traseira uma carreta estacionada Foto: Reprodução Uma mulher de 38 anos, morreu após se envolver em um acidente na noite de ontem, sábado (09) na Avenida Brasil, bairro Jardim Primavera em Alta Floresta. O Corpo de Bombeiros foram acionados para o resgate da vítima, identificada como Albertina Pereira de Oliveira, trabalhava como técnica de enfermagem. O acidente ocorreu por volta das 18h20, no local a vítima estava presa ao para-choque traseiro de uma carreta que estava estacionada. Segundo os Bombeiros a vitima foi retirada do local e imobilizada, ela estava inconsciente e respirando com dificuldade, sendo levada ao Hospital Regional. Albertina não resistiu aos ferimentos e faleceu ainda na noite de ontem.

