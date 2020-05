Destaques 10/05/2020 09:04 Redação I Nativa News Alta Floresta: Motociclista bêbado é detido após cair com duas crianças em rotatória na MT-208 Foto: Reprodução Um motociclista que, segundo o Corpo de Bombeiros, apresentava sinais de embriaguez ficou ferido após cair da moto, em trevo na MT-208, próximo ao IFMT, na noite de sábado (9). O motociclista de 46 anos trafegava com duas crianças de 08 e 10 anos na garupa, o acidente aconteceu por volta das 20h00, o condutor seguia em sentido Alta Floresta/Carlinda, quando no trevo acabou batendo no meio fio da rotatória, vindo a cair, com ele estavam duas crianças, uma sendo sua filha e outra a enteada. Segundo as primeiras informações dos Bombeiros, ambas as vítimas foram socorridas, as crianças e o condutor sofreram escoriações. Os Bombeiros identificaram sinais de embriaguez do motociclista. A Policia Militar foi acionada e no Hospital Regional realizou o teste de alcoolemia no suspeito, que apontou 0,75 mg/l, caracterizando crime. Após atendimento médico o homem foi detido e apresentado à Polícia Civil.

