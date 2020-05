Alta Floresta: Câmeras flagram irmãs furtando moto em pátio de igreja

Duas irmãs, de 15 e 13 anos foram detidas na manhã desta sexta-feira, pela prática de um furto no pátio de uma igreja evangélica no Setor J, em Alta Floresta. As adolescentes que participaram do culto, foram flagradas por câmeras de segurança, rondando o estacionamento da instituição e no momento em que deixavam o local em uma moto Biz branca, ano 2018, de propriedade de um motorista, que estava dentro do templo de oração.



As duas menores, bem vestidas, sendo uma de calça jeans e blusa e a outra de vestido longo, chegaram ao recinto por volta das 19:10 e saíram antes do culto acabar. “Mas só depois do episódio, olhando as imagens das câmeras de segurança, notamos que elas ficaram saindo e olhando o local inteiro”, comentou pastor Amarildo que repassou todas as imagens à Polícia Militar.



A Igreja Batista Nacional, local do ocorrido também acabou por meio de membros, postando a ação delituosa que teve como vítima, o motorista Adão José dos Santos, de 47 anos. “Esperamos recuperar logo. Ainda estou pagando”, comentou ele que adquiriu o veículo através de um consórcio.



Moto recuperada

Por meio das imagens a Polícia Militar fez diligências e horas depois uma das suspeitas já era identificada. “Fomos até a casa dela e conversando com a mãe, descobrimos que são duas irmãs e que tinham furtado o veículo, depois escondido em uma área de mato no Bairro Jardim Europa”, informou sargento Cardoso.



As menores, acompanhadas da mãe, foram levadas à Central de Operações e depois à Delegacia de Polícia Civil.