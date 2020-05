Destaques 11/05/2020 17:21 Alta Floresta: 96 notificações, 37 descartadas e 22 casos suspeitos de coronavírus A Secretaria Municipal de Saúde de Alta Floresta (SES) informou nesta segunda-feira (11) subiu para 22 o número de casos suspeitos do novo coronavírus. De acordo o boletim Epidemiológico até o momento a cidade possui 96 notificações, das quais 37 descartadas, 35 casos excluídos 22 são suspeitos e dois positivos, (um evoluiu para cura). A Secretaria Estadual de Saúde (SES-MT) notificou, até a tarde desta segunda-feira (11.05), 545 casos confirmados da Covid-19 em Mato Grosso, sendo registrados 19 óbitos em decorrência do coronavírus no Estado. O último óbito foi notificado pelo município de Barra do Garças. Cenário nacional No último domingo (10), o Governo Federal confirmou 162.699 casos da Covid-19 no Brasil e 11.123 óbitos oriundos da doença. No levantamento do dia anterior, divulgado pelo Ministério da Saúde, o país contabilizava 10.627 mortes e 155.939 casos confirmados de pessoas infectadas pelo coronavírus. Até o fechamento deste material, não foram atualizados os números desta segunda-feira (11). Recomendações Atualmente, não existe vacina para prevenir a infecção pelo novo coronavírus. A melhor maneira de prevenir a infecção é evitar ser exposto ao vírus. Os sites da SES e do Ministério da Saúde dispõem de informações oficiais acerca do novo coronavírus. A orientação é de que não sejam divulgadas informações inverídicas, pois as notícias falsas causam pânico e atrapalham a condução dos trabalhos pelos serviços de saúde.

Veja também sobre Alta Floresta Mato Grosso coronavírus Voltar + Destaques