Destaques 11/05/2020 17:26 Greyce Lima | Secom-MT Homem é detido pela PM em Carlinda após postar notícia falsa sobre Covid-19 Reprodução Em Carlinda, a Polícia Militar prendeu na manhã desta segunda-feira (11.05) um homem (26 anos) por denunciação caluniosa. O suspeito havia divulgado uma notícia falsa em um aplicativo de mensagens, sobre casos de Covid-19 no município. Os policiais militares foram procurados pelo Secretário de Saúde do Município que informou que havia recebido pelo WhatsApp a informação falsa sobre a propagação do novo coronavírus em Carlinda. A mensagem na internet também ofendia e fazia acusações às autoridades locais. Em diligência, os policiais localizaram o suspeito no bairro Cristo Rei. O homem justificou que ouviu as informações na rua e decidiu fazer a postagem, mas não soube dizer quem teria contado a “fake news” na cidade. O homem foi detido e conduzido à delegacia para prestar esclarecimentos.

