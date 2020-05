Destaques 12/05/2020 06:23 Fernando Campos - Mato Grosso Saúde Mais dois laboratórios credenciados ao Mato Grosso Saúde realizam exame de Covid-19 Foto: Reprodução Mais dois laboratórios credenciados ao Mato Grosso Saúde já podem realizar o exame que detecta o novo coronavírus, o Cedilab e o Pró-exame. São seis laboratórios aptos para atender os beneficiários do Plano com o exame para a detecção da Covid-19, sendo eles: Laboratório Carlos Chagas, Laboratório Hemaclin (Complexo Hospitalar de Cuiabá), o Laboratório Otorrino (Hospital Amecor), Laboratório Pró-exame (Hospital Santa Rita) e o Cedilab (por agendamento).

O exame realizado é o PCR, sigla para reação em cadeia da polimerase em tempo real, que consiste em um exame genético de detecção do coronavírus desde os primeiros dias de infecção com a coleta das secreções do nariz e garganta.

A presidente do Plano, Misma Thalita dos Anjos, lembra que a realização dos exames segue as recomendações do Ministério de Saúde, que orienta a realização em pacientes internados e com quadros agravados, ou que estejam nos Pronto Atendimentos (P.A.) com indicação médica suspeita da doença.

Para a realização dos exames, o paciente precisa ter o pedido médico com assinatura, carimbo e data, bem como as indicações clínicas da doença, que é presença de febre acima dos 38 graus, falta de ar, dores no peito, caracterizando uma suspeita de infecção pelo novo coronavírus.

