Destaques 12/05/2020 10:50 Eliza Gund I Nativa News Homem é detido em Alta Floresta por falsa comunicação de crime Foto: Reprodução Um homem de 25 anos foi detido na noite desta segunda-feira (11) por falsa comunicação de crime. A Polícia Militar foi acionada e mobilizou guarnições em buscas de suspeitos de crime conhecido como 'saidinha de banco'. Fato ocorrido no início da tarde, após rondas e buscas por informações, o comunicante acabou detido.

A vítima comunicou que havia realizado um saque no início da tarde, que ao retornar ao seu veículo no estacionamento da agência bancária foi abordado por um suspeito dentro de seu veículo, que o obrigou a seguir pela avenida sentido ao aeroporto, onde se apossou do valor e tomou rumo ignorado com um comparsa em uma motocicleta.

Após mobilização de guarnições da PM em diligências, a vítima foi procurada e acompanhada até a agência bancária, onde tirou um extrato que não apresentava a movimentação de saque informada. Em conversa com o gerente da agência, este confirmou a veracidade do extrato.

Diante os fatos o comunicante acabou confessando que fez a falsa comunicação na tentativa de “ganhar tempo” para o pagamento de uma dívida. O homem de 25 anos recebeu voz de prisão e acabou detido e encaminhado à Delegacia de Polícia Judiciária Civil para as devidas providências.

