Destaques 12/05/2020 17:48 Assessoria de Imprensa Câmara aprova contas anuais de governo de 2018 da Prefeitura de Alta Floresta Contas Anuais de Governo da Prefeitura Municipal de Alta Floresta relativas ao exercício de 2018 da gestão do prefeito Asiel Bezerra de Araújo foram aprovadas com os votos de 10 vereadores Foto: Assessoria de Imprensa Por maioria absoluta de votos, a Câmara Municipal de Alta Floresta aprovou em Sessão Ordinária realizada no final da manhã desta terça-feira (12.05) o Projeto de Decreto Legislativo nº 012/2020, de autoria da Comissão de Fiscalização e Acompanhamento da Execução Orçamentária referente às contas de governo da Prefeitura de Alta Floresta relativas ao exercício de 2018, da gestão do prefeito Asiel Bezerra de Araújo, em discordância ao Parecer Prévio nº 089/2019 do TCE/MT, que era contrário a aprovação das contas anuais de governo. Votaram pela aprovação das contas os vereadores Emerson Sais Machado, presidente, Charles Miranda Medeiros, vice-presidente, Demilson Nunes Siqueira, José Aparecido dos Santos, Luiz Carlos de Queiroz, Marcos Roberto Menin, primeiro secretário, Oslen Dias dos Santos (Tuti), Reinaldo de Souza (Lau), Valdecir José dos Santos (Mendonça), segundo secretário, e a vereadora Aparecida Scatambuli Sicuto. A vereadora Elisa Gomes Machado e os vereadores Mequiel Zacarias Ferreira e Silvino Carlos Pires Pereira votaram pela reprovação das contas. Antes de ir para a ordem do dia para votação, o processo das contas foi amplamente analisado e debatido tendo sido respeitado todos os prazos nas comissões permanentes, oportunizando aos vereadores analisar e fazer os questionamentos, como também foi garantido o direito à defesa ao prefeito Asiel Bezerra de Araújo.

