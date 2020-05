Destaques 13/05/2020 11:18 G1 MT "Médicos terão que decidir quem vive e quem morre", diz secretário de MT sobre necessidade de "lockdown" Foto: Christiano Antonucci / Secom - MT O secretário de Saúde de Mato Grosso, Gilberto Figueiredo, voltou a comentar nesta quarta-feira (13) sobre a possibilidade de ‘lockdown’, no estado, por conta do coronavírus (Covid-19). Gilberto disse que todo estado que alcançar 80% da capacidade de atendimento na saúde terá que adotar o lockdown. “Os estados que não o fizerem, os médicos terão que escolher quem vai viver e quem vai morrer”, declarou o secretário. Gilberto voltou a defender o uso de máscaras e medidas de prevenção aos moradores. “Só tem uma coisa que vai segurar o aumento nos casos de Covid: o isolamento e uso de máscaras, além das outras medidas de segurança. Quanto mais flexibilização, mais casos teremos”, argumentou o secretário. Casos em Mato Grosso Dos 604 casos confirmados da Covid-19 em Mato Grosso, 250 estão em isolamento domiciliar e 277 estão recuperados. Há ainda 57 pacientes hospitalizados, sendo 35 em Unidade de Terapia Intensiva (UTI) e 22 em enfermaria. Com as atuais internações em leitos SUS, a configuração dos leitos disponíveis fica em 211 leitos de UTI e 644 de enfermaria. A Secretaria Estadual de Saúde (SES) notificou, até esta terça-feira (12), 604 casos confirmados da Covid-19 em Mato Grosso, sendo registrados 20 mortes em decorrência do coronavírus no estado. O último óbito foi notificado pelo município de Várzea Grande, nesta tarde. O paciente era um homem de 45 anos que fazia parte do grupo de risco por ter hipertensão e diabetes.

