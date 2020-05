Destaques 13/05/2020 17:19 Vitória Lopes - Gazeta Digital Detran permite que autoescolas administrem aulas online Carolina Alonso/Detran-MT O presidente do Departamento Estadual de Trânsito de Mato Grosso (Detran), Gustavo Reis, determinou que as aulas dos centros de formação de condutores sejam realizadas à distância, durante a pandemia do coronavírus.

A decisão foi publicada nesta quarta-feira (13), no Diário Oficial. Conforme o texto, o presidente autorizou que as autoescolas encontrem “soluções tecnológicas” para que realizem as aulas técnicas e teóricas.

Uma das soluções apresentadas é a aula online. Além disso, uma série de exigências foi contabilizada para administrar as aulas, como disponibilizar interface aos alunos e que eles possam compartilhar, em tempo real, vídeo e áudio nas aulas agendadas.

Os instrutores devem estabelecer interação em tempo real com os usuários e ter controle da carga horária obrigatória, exigência para conseguir tirar a carteira de motorista. Fica proibida ainda a administração de aulas gravadas.

O Detran retomou gradualmente a jornada de trabalho na última segunda-feira (11), com atendimento presencial realizado mediante agendamento prévio. O horário de atendimento é das 8h às 16h.

O atendimento é exclusivamente para serviços que não estiverem disponíveis na modalidade online, evitando assim aglomerações e deslocamento do cidadão de forma desnecessária a qualquer unidade da autarquia.

