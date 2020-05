Prefeitura de Alta Floresta contrata empresa de Minas Gerais para fornecer 2 mil máscaras

A prefeitura contratou, com dispensa de licitação, uma empresa de Extrema (MG), que é especializada na fabricação de periféricos para equipamentos de informática para fornecer 2 mil máscaras. De acordo com extrato do edital, os modelos de equipamentos de proteção individual são PFF2 e N95. Ambos são para atendimentos das necessidades dos servidores que estão atuando no enfrentamento no novo Coronavírus, no município.

Consta ainda no detalhamento do contato que cada unidade custará para o município R$ 19,90, chegando ao valor global de R$ 38,9 mil.

De acordo com a secretaria Estadual de Saúde, em Alta Floresta são 6 casos confirmados da doença. Uma pessoa já foi curada e não há mortes.

Ontem, a secretaria confirmou o 20º óbito em decorrência do novo Coronavírus, no Estado, e ocorreu no município de Várzea Grande. Além disso, nas últimas 24 horas, surgiram 59 novas confirmações da doença. Com isso, Mato Grosso chegou aos 604 casos confirmados. Desses, 250 estão em isolamento domiciliar e 277 estão recuperados.

Há ainda 57 pacientes hospitalizados, sendo 35 em Unidade de Terapia Intensiva e 22 em enfermaria. A taxa de ocupação dos leitos de UTI na rede pública estadual é de 10,2% e nas enfermarias 1,5%.