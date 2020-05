Destaques 14/05/2020 09:49 Arão Leite - Jornal da Cidade Alta Floresta: Secretário de Saúde adverte empresas que não estão seguindo recomendações sobre uso de máscara Foto: Reprodução - Jornal da Cidade A confirmação de mais cinco novos casos de coronavírus em Alta Floresta foram suficientes para a Secretaria de Saúde anunciar que nos próximos dias estará chamando até a Polícia para quem não estiver atendendo as recomendações do Decreto Municipal e do Ministério da Saúde.

O secretário municipal de saúde, Marcelo Costa, na manhã desta quarta-feira foi taxativo ao falar em irresponsabilidade de muita gente. De acordo com ele, há muitas empresas que permitem clientes entrarem sem a máscara no estabelecimento e também não disponibilizam o álcool para os clientes. “E não é para deixar o álcool na porta em cima de banquinho. É para ter um funcionário ali, passando, orientando a pessoa ao processo de assepsia. Nossas equipes estarão nas ruas e se flagrarem situações não permitidas, os responsáveis serão notificados e se necessário, chamaremos a polícia”, comunicou.

O secretário Marcelo Costa disse saber que muita gente vai questionar ou não gostar das ações que farão cumprir o comércio e pessoas cumprirem as restrições. Mas foi enfático ao dizer que as medidas que suas equipes estarão cobrando não serão para satisfazer essa ou aquela pessoa, mas garantir que o Decreto Seja cumprido. “É uma questão de saúde pública”, resumiu.

Novos casos

Alta Floresta desde o início da Pandemia tinha confirmado apenas dois casos até o início dessa semana. Era uma mulher de 40 anos, há quase dois meses e que já foi recuperada. O outro é recente, de um jovem operador de caixa de supermercado. Ele tem 24 anos e conforme o Comitê de Enfrentamento ao Coronavírus, está em isolamento domiciliar. Já na terça-feira foi confirmado pela manhã, o caso de um agente prisional, de 44 anos. Depois outros dois servidores do mesmo setor de segurança e mais parte da família de um deles. Só em um dia foram confirmados mais cinco casos e o município saltou para sete pacientes com coronavírus.

Conforme Marcelo Costa, a irresponsabilidade de algumas pessoas pode ter contribuído para essa situação e por isso reforçou ainda mais a recomendação sobre uso de máscara, álcool e a quarentena. “Isolamento social não é para ficar fazendo festinha à noite, visitando amigos ou parentes, é para ficar em casa. Temos que nos conscientizar”, finalizou.

