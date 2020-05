Destaques 14/05/2020 15:39 Assessoria/Polícia Civil-MT Polícia Civil prende em flagrante suspeito que matou o irmão em Carlinda Foto: Reprodução Um homem acusado de matar o próprio irmão a machadadas no município de Carlinda (762 km ao norte de Cuiabá) foi preso em flagrante pela Polícia Civil com apoio da Polícia Militar, na quarta-feira (14.05), logo após o crime. O suspeito foi conduzido à Delegacia de Alta Floresta (803 km ao norte da Capital ) onde foi lavrado o flagrante por homicídio qualificado pelo motivo fútil e impossibilidade de defesa da vítima. A equipe da Polícia Civil de Alta Floresta foi acionada na madrugada de quarta-feira (14) sobre o homicídio que vitimou Joarez da Silva Miranda. O crime aconteceu na residência em que os irmãos moravam, sendo o corpo da vítima encontrado na sua cama com vários golpes na região da face. No local, os policiais também encontraram um machado coberto de sangue utilizado para cometimento do crime. Segundo as informações, os dois irmãos possuem problemas mentais e o homicídio teria sido motivado por uma ameaça que um irmão fez ao outro, dias atrás. O suspeito aproveitou o momento em que a vítima dormia para praticar o crime. Após ser detido, o suspeito foi encaminhado à Delegacia de Alta Floresta, onde interrogado pelo delegado Pablo Carneiro, confessou o crime e deu detalhes da execução. Diante das evidências, ele foi autuado em flagrante pelo crime de homicídio qualificado pelo motivo fútil e impossibilidade de defesa da vítima. “Apesar de o suspeito aparentar possuir algum transtorno mental, não há possiblidade de suposta causa que exclua a culpabilidade dele na ação criminosa”, destacou o delegado.

Veja também sobre Carlinda Mato Grosso Alta Floresta flagrante suspeito irmão Homicidio fútil crime Voltar + Destaques