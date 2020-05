Destaques 16/05/2020 12:03 CBMMT Corpo de Bombeiros faz desinfecção biológica na Assembleia Legislativa Foto: CBMMT O Corpo de Bombeiros Militar (CBMMT) realizou na manhã desta sexta-feira (15.05) a desinfecção das áreas comuns no prédio da Assembleia Legislativa de Mato Grosso (ALMT). O trabalho foi direcionado pela Coordenadoria de Proteção Contra Incêndio e Pânico, em parceria com os militares do Batalhão de Emergências Ambientais, e visou reduzir a carga biológica, contribuindo para a diminuição de chances de contaminação com a Covid-19. Na última quinta-feira (14.05), um dos deputados estaduais revelou ter contraído o novo coronavírus. Outros servidores também testaram positivo para a doença. Desde o início da pandemia aqui no Brasil, a corporação vem atuando na descontaminação de órgãos públicos. Esse tipo de serviço já foi realizado em várias cidades do Estado.

