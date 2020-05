Destaques 16/05/2020 18:49 Redação I Nativa News com Assessoria Alzheimer: Bombeiros resgatam idoso de 73 anos perdido em área de mata em Alta Floresta Foto: Divulgação A guarnição de Serviço Operacional da 7ª CIBM – Alta Floresta/MT, foi acionada para uma ocorrência de Busca e Salvamento de um idoso de 73 anos que reside na Casa Lar dos Idosos Pedro Sierra Sanches, localizada na avenida Teles Pires, setor G. Segundo informações da assistente social da casa, o idoso sofre de mal de Alzheimer e no momento está com o braço direito fraturado. Mesmo nessas condições, por volta das 05hs da manhã o idoso pulou o muro do asilo (fato que fora deduzido através de imagens de câmeras de segurança do local), e tomou rumo ignorado. Após a apresentação do Boletim de ocorrência, registrado na Polícia Judiciária Civil, por parte da assistente social da casa lar dos idosos, o Corpo de Bombeiros iniciou uma varredura e analise de câmeras de segurança próximas ao estabelecimento, a fim de delimitar a área de busca. Não havendo êxito, por volta das 13hs A guarnição, sob comando do 1º SGT Valdemir , 3º SGT Helden, Sd Aparecido, Sd Souza e Sd Máximo iniciou as buscas na reserva ambiental com características de Mata de Galeria, vindo a lograr êxito por volta das 15hs entre as vegetação local. O mesmo estava sem condições de se locomover por meios próprios, apresentando sinais de fraqueza e desidratação. Sendo assim, a guarnição o encaminhou ao Hospital Regional de Alta Floresta para cuidados médico-hospitalares da equipe de plantão médico.

