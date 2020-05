Destaques 17/05/2020 06:27 Redação I Nativa News Uma pessoa morre e outras duas ficam feridas em acidente na MT-208, em Carlinda Foto: ilustração - Reprodução Internet Uma mulher morreu, outras duas pessoas que estavam no veículo ficaram feridas, após o carro ocupado por eles caírem em um córrego, cerca de 9 quilômetros do trevo do Piovesan no município de Carlinda. De acordo com informações do Corpo de Bombeiros da 7ª CIBM – Alta Floresta, no carro havia três ocupantes. O motorista perdeu o controle da direção, o veículo caiu no córrego. A mulher que morreu estava dentro do automóvel ainda submerso. Os dois homens foram socorridos conscientes, uma das vítimas foi atendido no pronto atendimento do município de Carlinda e foi liberado e o outro encaminhado ao Hospital Regional de Alta Floresta em estado grave. A Polícia Civil e POLITEC de Alta Floresta estiveram no local para o registro do caso e coleta de informações para investigação.

