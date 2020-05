Corpos de jovens desaparecidos no rio de São João em Nova Monte Verde são encontrados

Os dois jovens que haviam desaparecido no rio São João, no município Nova Monte Verde, na tarde de ontem sábado (16), foram encontrados sem vida por amigos e familiares que fizeram as buscas no decorrer da noite.

João Vitor Torralbo da Silva de 22 anos e Fábio Rodrigues de 30 anos foram encontrados nas proximidades do local denominado “Poço do Ivo”. De acordo com informações do Corpo de Bombeiros, repassadas à redação do site Nativa News, a dupla estava pescando com uma terceira pessoa, Kaick que comunicou o ocorrido as autoridades.

O comunicante relatou à militares do 3º Pelotão de Polícia Militar, que o trio estava no barco pescando, quando o barco se chocou contra um tronco e Fabio caiu na água, imediatamente João Vítor pulou para ajudar o amigo que não sabia e ambos afundaram. Kaick afirmou permanecer no barco, quando percebeu que a dupla não retornou, procurou ajuda junto à PM.

Corpo de Bombeiros foi comunicado do fato, pelo horário avançado se organizava para intervenções na madrugada deste domingo (17), mas foi informado de que os corpos foram encontrados por populares que realizaram um mutirão de buscas durante a noite.