Podemos de Alta Floresta tem quatro pré-candidatos a prefeito e pode decidir nome em prévias

O Podemos de Alta Floresta tem quatro pré-candidatos para tirar o nome do representante do partido para a disputa à prefeitura em 2020. Desses quatro pré-candidatos, haverá prévia e pesquisa para avaliar a intenção de votos do eleitor e a rejeição.

Os quatro podemistas colocados para uma eventual disputa interna são: Vinicius de Assis Nazário, delegado titular da PJC municipal; o ex-vereador Doglas Arisi; o empresário, Edson Arroteia, e o Coronel PM/RR Antônio Ribeiro de Moraes.

O Coronel Ribeiro é Militar da reserva, atuou como comandante do 9 CR da Polícia Militar e como secretário de Governo na administração pública municipal, pediu exoneração em março de 2018.

A chapa de vereadores para as eleições municipais segue com nomes novos, a legenda não conta com nenhum parlamentar na Câmara Municipal, mas pretende eleger 2 ou 3 vereadores para a nova legislatura. Dirigentes da sigla apostam na estrutura a ser fornecida para os 30 pré-candidatos como maneira de alcançar o número.