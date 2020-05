Destaques 18/05/2020 18:18 www.sonoticias.com.br Prefeitura contrata empresa por mais de R$ 212 mil para reforma centro de eventos em Alta Floresta Foto: Divulgação A prefeitura contratou uma construtora do município através de licitação na modalidade tomada de preços para executar as obras de reforma de um Centro de Eventos, localizado na avenida Ariosto da Riva. O valor de investimento será superior a R$ 212 mil. A definição foi divulgada no Diário Oficial do Estado. A empresa vencedora do certame terá 120 dias, contados a partir da assinatura do contrato para iniciar as obras. A ordem de serviço ainda deverá ser assinada pelo prefeito Asiel Bezerra de Araújo. De acordo com o edital, serão feitas demolição e retirada de entulhos, obras de esquadrias, revestimento, troca de pisos, forro, palco, instalações hidrossanitárias, instalações elétricas, pinturas e parte de acessibilidade. Os recursos para a obra já estão disponíveis na conta da prefeitura e são de um convênio com o Ministério do Turismo.

Voltar + Destaques