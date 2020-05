Destaques 18/05/2020 18:40 G1 MT Mais de 260 mil eleitores têm títulos cancelados e não poderão votar nas eleições municipais em MT Foto: Divulgação/Tribunal Regional Eleitoral do Maranhão Mais de 260 mil eleitores não regularizaram o cadastro eleitoral e não poderão votar nas eleições municipais 2020. De acordo com o Tribunal Regional Eleitoral de Mato Grosso (TRE), 53% dos títulos cancelados são da Região Metropolitana de Cuiabá. Na capital, foram 97,8 mil eleitores que não fizeram a regularização, que corresponde a 36% do total. Em Várzea Grande foram 44,5 mil, que corresponde a 16%. O Tribunal Superior Eleitoral publicou uma resolução no dia 17 de abril, que retirou o status de cancelado dos eleitores de 53 municípios no estado que tiveram seu processo de revisão do eleitorado concluído no ano de 2019 e 2020. Veja a lista dos municípios no fim da matéria. Esta não é a situação de vários outros municípios, como Cuiabá e Várzea Grande, que concluíram suas revisões em março de 2018. São eleitores que tiveram até o dia 06 de maio para buscarem regularizar a situação e mesmo assim não o fizeram. Por causa disso, não poderão votar. Mesmo nos 53 municípios contemplados pela resolução, somente os títulos cancelados por não comparecimento na revisão do eleitorado serão reativados provisoriamente. Neste caso, eles voltam a ficar com status de cancelado após a eleição. Quem teve seu título cancelado por outro motivo, como o não comparecimento às urnas por três pleitos consecutivos, segue com o título cancelado e não poderá votar. O eleitor que for contemplado a suspensão temporária, precisa estar ciente que, após o pleito, o título volta a situação de cancelado e terá que buscar o cartório eleitoral para requerer a regularização. A Justiça Eleitoral de Mato Grosso tem como meta a conclusão do cadastro biométrico de seu eleitorado e todo eleitor que reside no estado precisa se cadastrar. Durante a pandemia Para evitar que eleitores tenham qualquer prejuízo de direitos neste período de pandemia, o TRE têm disponibilizado a emissão da certidão circunstanciada para os eleitores que não regularizaram suas pendências junto à Justiça Eleitoral até o fechamento do cadastro, ou aqueles que necessitem de alistamento eleitoral. Lista dos 53 municípios contemplados pela Resolução n° 23.616 de 17 de abril de 2020: Água Boa

Alta Floresta

Alto Araguaia

Araputanga

Arenápolis

Barra do Bugres

Barra do Garças

Cáceres

Campo Novo do Parecis

Canarana

Cláudia

Colíder

Diamantino

Guarantã do Norte

Guiratinga

Mirassol D’Oeste

Nova Xavantina

Pedra Preta

Peixoto de Azevedo

Poxoréu

São José do Rio Claro

São José dos Quatro Marcos

Sapezal

Sorriso

Tangará da Serra

Vera

Cotriguaçu

Porto Alegre do Norte

Vila Rica

Alto Garças

Dom Aquino

Alto Taquari

Paranaíta

Tapurah

Matupá

Nova Olímpia

Juscimeira

Itiquira

Santa Rita do Trivelato

Glória do Oeste

Itanhangá

Itaúba

Santa Carmem

Pontal do Araguaia

Lambari D’Oeste

Santo Antonio do Leste

Figueirópolis D’Oeste

Denise

Curvelândia

Tesouro

Ipiranga do Norte

Nova Monte Verde

Alto Boa Vista.

