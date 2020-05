Destaques 19/05/2020 13:49 Redação I Nativa News Idoso é vítima de tentativa de homicídio em Alta Floresta Foto: Divulgação - PM Idoso é vítima de tentativa de homicídio na manhã desta terça-feira (19) no bairro Vila Nova em Alta Floresta. Polícia Militar foi acionada, realizou rondas, mas os suspeitos não foram localizados. Uma pistola municiada foi apreendida. O estado de saúde da vítima não foi informado. Conforme registro da Polícia Militar, a guarnição foi acionada via 190 informado sobre a tentativa de homicídio contra um homem de 64 anos. Disparos foram ouvidos e dois homens foram vistos fugindo, um a pé e outro em uma motocicleta “CB 300”, tomando rumo ignorado. O idoso foi socorrido pelo Corpo de Bombeiros, no hospital relatou à polícia que há aproximadamente quatro meses colocou um indivíduo “para correr”, não sabendo qual a motivação da tentativa de homicídio sofrida nesta manhã, relatando ainda que os indivíduos não lhe mataram porque entrou em luta corporal com um deles e conseguiu tomar a arma de fogo. A arma foi recolhida por uma testemunha, que entregou à polícia. Conforme registro, a guarnição PM verificou que a arma não efetuou um terceiro disparo por pane de carregamento, pois a arma não ejetou o segundo estojo, provavelmente porque a vítima segurou o ferrolho da arma durante a tentativa de desarmar o suspeito. Foram apreendidos 01 Carregador de munições cal. 40, marca Glock; 13 munições ogivais intactas e 02 munições deflagradas cal. 9mm e uma Pistola Glock cal. 9mm. O caso foi registrado e encaminhado à Delegacia de Polícia Judiciária Civil para as devidas providências.

