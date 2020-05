Rogério Colicchio é pré-candidato a prefeito de Alta Floresta

O Ex-vereador e Ex-secretário de educação é o pré-candidato à Prefeitura de Alta Floresta pelo Partido dos Trabalhadores para o pleito de 2020. A direção do partido, relatou que a escolha surge a partir da desistência do vereador Mequiel Zacarias Ferreira, que até então estava como pré-candidato ao Executivo Municipal. Segundo o Presidente do PT de Alta Floresta, Junio Garcia “estávamos trabalhando o nome do vereador Mequiel, com o objetivo de apresentar uma alternativa a população de Alta Floresta e isso agora se estende com o nome do Rogério, que também tem viabilidade e os requisitos necessários para o cargo”.

Além da pré-candidatura ao Executivo, o Partido está com olhar voltado para o legislativo, considerando que a ideia é manter a cadeira atual e conquistar uma segunda ou terceira vaga, conforme destaca o Vereador Mequiel, que pontua que “É essencial ter representatividade no Legislativo, inclusive para que se possa pensar no exercício de uma boa gestão no Executivo”. Junio revela que o novo cenário de não poder fazer coligação na proporcional (chapa de vereadores) não assusta e não afetará negativamente o PT de Alta Floresta, “Em 2016, com 6 candidatos fizemos 2500 votos, na eleição de 2012 foram 3.363 votos do Partido dos Trabalhadores, esse cenário e a organização que estamos fazendo, nos dará bons frutos em 2020”.

Rogério Colicchio, destaca a pré-candidatura evidenciando que Alta Floresta precisa de uma gestão mais próxima das pessoas, “Eu acredito que a política de Alta Floresta precisa de algumas mudanças, precisamos de uma gestão que dialogue mais com as pessoas. Nesse universo me coloco à disposição junto com o Partido dos Trabalhadores para que a gente possa então, realizar as mudanças que acreditamos”. Conclui destacando estar motivado e com boas expectativas, “Me sinto capaz para conduzir esse processo, claro que precisamos de um coletivo para realização, para termos uma cidade melhor”.

A direção do Partido destaca ainda que, manteve e tem mantido diálogo com alguns Partidos como o PSB, PDT, PSDB, PL, Republicanos e está aberto à diálogos com outros Partidos, visando possibilidades relativas à coligação quanto à eleição para prefeito.