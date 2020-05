Destaques 20/05/2020 17:47 Redação I Nativa News Sobe para 10 o número de casos positivos de coronavírus em Alta Floresta Foto: Reprodução A informação foi confirmada nesta quarta-feira, 20, pela Prefeitura Municipal de Alta Floresta, O décimo paciente é um homem de 43 anos, ele encontra-se internado no Hospital Regional e seu quadro é considerado de moderado, ele possui comorbidade, apresentando diabetes. O paciente procurou a unidade Ana Nery no dia 14 de maio com falta de ar, sendo então encaminhado pela profissional médica ao Hospital Regional. No dia 15 foi realizada a coleta de material para exame e na noite de ontem, dia 19, o resultado chegou para a saúde municipal como positivo. Informações que este paciente de 43 anos tem amizade com o terceiro caso registrado como positivo, de um homem de 44 anos. De acordo o boletim Epidemiológico até o momento a cidade possui 146 notificações, das quais 56 descartadas, 54 casos excluídos 26 são suspeitos e 10 positivos, (um evoluiu para cura). Recomendações Atualmente, não existe vacina para prevenir a infecção pelo novo coronavírus. A melhor maneira de prevenir a infecção é evitar ser exposto ao vírus. Os sites da SES e do Ministério da Saúde dispõem de informações oficiais acerca do novo coronavírus. A orientação é de que não sejam divulgadas informações inverídicas, pois as notícias falsas causam pânico e atrapalham a condução dos trabalhos pelos serviços de saúde.

Veja também sobre paciente Alta Floresta positivo coronavírus Mato grosso 10 o número Casos Sobe Voltar + Destaques